Новости общества

12:56 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани открылся литературный музей Габдуллы Тукая

12:15, 30.08.2018

Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в открытии обновленного Литературного музея Габдуллы Тукая. Фото с мероприятия президент опубликовал на своей странице в Instagram.

В литературном музее Габдуллы Тукая!
Публикация от Рустам Минниханов (@rusminnikhanov) 30 Авг 2018 в 12:00 PDT

Среди экспонатов музея можно увидеть прижизненные издания и фотографии, личные вещи поэта, в том числе фаянсовую шкатулку, плетеную дорожную корзину, полотенце, серебряные запонки, металлический стакан для карандашей, чернильницу поэта и др., сообщает пресс-служба Министерства культуры РТ.

Ранее Госсоветник Татарстана Минтимер Шаймиев предложил создать музей Сабантуя на площадке Казанского Кремля.

ОбществоКультура Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты