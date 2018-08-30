В Казани открылся литературный музей Габдуллы Тукая
Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в открытии обновленного Литературного музея Габдуллы Тукая. Фото с мероприятия президент опубликовал на своей странице в Instagram.
В литературном музее Габдуллы Тукая!
Публикация от Рустам Минниханов (@rusminnikhanov) 30 Авг 2018 в 12:00 PDT
Среди экспонатов музея можно увидеть прижизненные издания и фотографии, личные вещи поэта, в том числе фаянсовую шкатулку, плетеную дорожную корзину, полотенце, серебряные запонки, металлический стакан для карандашей, чернильницу поэта и др., сообщает пресс-служба Министерства культуры РТ.
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