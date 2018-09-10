В Казани до 2 октября ограничат проезд на участке проспекта Победы

В Казани с 11 сентября по 2 октября ограничат движение автомобилей по проспекту Победы.

Причиной является прокладка водопровода и канализации на участке у дома №34а по ул. Совхозной и в районе пересечения с Дорожным переулком, сообщается на сайте мэрии города.

Ранее «Реальное время» писало, что в Казани до 30 октября ограничили движение транспорта по улице Дементьева. Это связано с ремонтом дороги и тротуаров.

Кроме того, ремонтные работы будут производиться также на улицах Альберта Камалеева, Шуртыгина и Даурской. Первые две будут перекрываться до 30 октября, последняя — до 30 сентября.