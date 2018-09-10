В Сети появилось видео испытаний казанского тяжелого беспилотника «Альтаир»
Телеканал «Звезда» опубликовал видео полета тяжелого беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Альтаир», работа над которым ведется в казанском ОКБ Симонова.
На кадрах видно, как беспилотник отрывается от земли и совершает испытательный полет. Судя по климатическим условиям, полет проходил в зимнее время.
Ранее Следком по РТ освободил из-под стражи гендиректора ОКБ им. Симонова Александра Гомзина. Его обвиняют в мошенничестве, злоупотреблении полномочиями и нецелевом расходовании бюджетных средств, выделенных в качестве субсидий на разработку тяжелого беспилотника «Альтаир».ПромышленностьОПК Татарстан
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