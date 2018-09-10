Емелин, как ранее Токранов, не подписал контракт с «Ак Барсом» из-за срока контракта

Защитник «Авангарда» Алексей Емелин рассказал из-за чего предпочел вместо «Ак Барса» перейти в омский клуб.

— Одна из основных причин перехода в «Авангард» — хотел подписать более длительный контракт.

— «Ак Барс» предлагал сделку на два года, а «Авангард» — три?

— Да. В НХЛ предлагали только годичный контракт, но не в «Нэшвилле».

— Почему вас не устроил вариант в Северной Америке?

— У меня две собаки и трое детей, которых тяжело перевозить из одной школы в другую. В Нэшвилле я уже жил один, семья меня навещала. Пока они там, но, когда найду здесь школу и жилье, перевезу всех, — сказал Емелин.

Напомним, ранее «Реальное время» писало, что казанский клуб не захотел дать длительный контракт Василию Токранову, из-за чего хоккеист перебрался в питерский «СКА».