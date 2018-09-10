Средняя явка на муниципальные выборы в Пермском крае составила 26%

Средняя явка избирателей на муниципальные выборы 9 сентября в Пермском крае составила 26,28%.

Как рассказали в крайизбиркоме, в единый день голосования работали 850 избирательных участков. Правом голоса воспользовались около 200 тысяч человек. Данная цифра на 4% больше показателя на муниципальных выборах в 2015 году.

По предварительным итогам, «Единая Россия» получила 71,3% депутатских мандатов. Самовыдвиженцы — 20% мест в муниципальных представительных органах. Далее следуют КПРФ — 3,6%, «Справедливая Россия» — 3,2% и ЛДПР — 1,5%.

Напомним, ЦИК РФ подведет окончательные итоги единого дня голосования 14 сентября.