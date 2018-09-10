Экс-руководитель Академии «Рубина»: «Если там все хорошо, то почему оттуда бегут»

Экс-руководитель Академии ФК «Рубин» Нияз Акбаров в интервью «Реальному времени» прокомментировал работу по развитию детско-юношеского футбола в казанском клубе.

— Земля полнится слухами и до меня доходит то, что говорят обо мне в Казани, в том числе и некоторые нынешние руководители. Но это только слухи, говорить о том, что есть правда, а что нет — только базар устраивать. С другой стороны, если в академии «Рубина» сейчас все так хорошо, возникает вопрос, почему оттуда в большом количестве бегут воспитанники, тренеры и другие специалисты. Академия — не исключение, это сложный механизм, который требует ежеминутного вмешательства и контроля. Ее руководитель всегда должен находиться внутри, постоянно общаться с тренерами, сотрудниками, родителями, потому что всегда возникают какие-то вопросы, связанные с организацией процесса, и эти вопросы надо решать. Руководить академией, появляясь там периодически, для того, чтобы раздать указания и снова исчезнуть на неделю-две, непродуктивно.

— Факты в студию, пожалуйста.

— В медицинском штабе было 11 специалистов — врачей различных специализаций и фельдшеров. Сейчас осталось в два раза меньше, причем те, кто покинул «Рубин», ушли на повышение. Наверняка этому есть какое-то логическое объяснение, и если исходить из информации, которая есть в открытом доступе — это финансовая составляющая. Например, Лилия Сидоркина сейчас работает врачом-реабилитологом в главной команде «Уфы», Анастасия Марочкина — главный врач хоккейной академии «Ак Барс» имени Моисеева. Некоторые тренеры академии «Рубина» ушли на руководящие должности в футбольные академии других профессиональных клубов: Игорь Родькин — в «Уфе», Евгений Маловата — в курском «Авангарде». Один тренер недавно заключил договор с фарм-клубом ФК «Барселона», а еще один стал тренером и методистом большой частной футбольной школы, у которой филиалы не только в России, но и за рубежом. Я думаю, что если бы специалисты были низкой квалификации, их вряд ли бы взяли на такие высокие и ответственные должности. Значит, скорее всего, «что-то неладно в датском королевстве».

