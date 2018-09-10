В Перми побит температурный рекорд 60-летней давности

В Перми в ночь на 10 сентября установлен рекорд минимальной температуры воздуха.

Как рассказали в ГИС-центре ПГНИУ, столбик термометра опустился в городе до -1,2°С. Это на 0,6 градуса ниже абсолютного минимума температуры, зафиксированного в 1958 году. Также это первый суточный температурный рекорд со знаком «минус» в Перми за последние 4 года.

«Несмотря на то, что арктическое вторжение на Урал не отличалось высокой интенсивностью, в ночь на 10 сентября сложились идеальные условия для выхолаживания воздуха в приземном слое и формирование температурной инверсии», — отметили синоптики.

Напомним, в июле в Казани зафиксировали повтор температурного рекорда 1991 года.