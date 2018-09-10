Новости общества

10:45 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Перми побит температурный рекорд 60-летней давности

09:23, 10.09.2018
В Перми побит температурный рекорд 60-летней давности
Фото: accident.perm.ru

В Перми в ночь на 10 сентября установлен рекорд минимальной температуры воздуха.

Как рассказали в ГИС-центре ПГНИУ, столбик термометра опустился в городе до -1,2°С. Это на 0,6 градуса ниже абсолютного минимума температуры, зафиксированного в 1958 году. Также это первый суточный температурный рекорд со знаком «минус» в Перми за последние 4 года.

«Несмотря на то, что арктическое вторжение на Урал не отличалось высокой интенсивностью, в ночь на 10 сентября сложились идеальные условия для выхолаживания воздуха в приземном слое и формирование температурной инверсии», — отметили синоптики.

Напомним, в июле в Казани зафиксировали повтор температурного рекорда 1991 года.

Общество
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Live Начнется через pic Видеотрансляция Online-конференция c Феофаном, Митрополитом Казанским и Татарстанским

Сюжеты

Все сюжеты