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В Казани зафиксировали повтор температурного рекорда 1991 года

14:23, 03.07.2018
В Казани зафиксировали повтор температурного рекорда 1991 года
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Казани зафиксировали повтор температурного рекорда 1991 года. Об этом сообщили в Метеорологической обсерватории КФУ.

Отмечается, что по состоянию на 12.00 2 июля удалось повторить рекорд 1991 года. Вчера столбики термометров приблизились к отметке плюс 34 градуса.

В среду в дневные часы ожидается плюс 28 градусов, в ночные — 18 градусов. В четверг, по прогнозам Гидрометцентра РФ, возможен дождь, а температура воздуха днем понизится до +26 градусов, ночью — до +16 градусов, сообщается на сайте КФУ.

В пятницу ожидаются аналогичные температурные показатели. В субботу прогнозируется солнечная погода, днем до +27 градусов, ночью — +18 градусов.

Добавим, что Гидрометцентр РТ объявил штормовое предупреждение на 3 и 4 июля из-за шквала с грозой и градом.

Общество Татарстан
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