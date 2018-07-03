В Казани зафиксировали повтор температурного рекорда 1991 года
В Казани зафиксировали повтор температурного рекорда 1991 года. Об этом сообщили в Метеорологической обсерватории КФУ.
Отмечается, что по состоянию на 12.00 2 июля удалось повторить рекорд 1991 года. Вчера столбики термометров приблизились к отметке плюс 34 градуса.
В среду в дневные часы ожидается плюс 28 градусов, в ночные — 18 градусов. В четверг, по прогнозам Гидрометцентра РФ, возможен дождь, а температура воздуха днем понизится до +26 градусов, ночью — до +16 градусов, сообщается на сайте КФУ.
В пятницу ожидаются аналогичные температурные показатели. В субботу прогнозируется солнечная погода, днем до +27 градусов, ночью — +18 градусов.
Добавим, что Гидрометцентр РТ объявил штормовое предупреждение на 3 и 4 июля из-за шквала с грозой и градом.Общество Татарстан
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