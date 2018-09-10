Татарстанский рынок труда вошел в топ-5 среди регионов России

Татарстан вошел в пятерку лидеров рейтинга по рынку труда, набрав 69,6 балла. В исследовании учитывались зарплата, условия труда, время поиска работы, уровень безработицы и прочее.

Рейтинг возглавила Москва — 91,0, на втором месте — Санкт-Петербург — 89,3, за ними расположились Московская область — более 80, Ханты-Мансийский автономный округ — 74,8. Рейтинг составило «РИА Новости».

Напомним, Татарстан по уровню зарплаты среди регионов ПФО занял второе место. Средняя зарплата за полгода 2018 года в Татарстане выросла на 8,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 33,9 тыс. рублей.