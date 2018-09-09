Консолидированный дефицит бюджетов регионов в 2019 году может составить 160 млрд рублей — Горнин

Консолидированный дефицит региональных бюджетов в 2019 году может составить около 160 млрд рублей. Перекрыт он будет средствами, которые останутся с 2018 года.

«Тот дефицит, который мы сейчас оцениваем в 150-160 миллиардов рублей на 2019 год, будет покрыт за счет переходящих остатков средств с 2018 года. Безусловно, мы будем продолжать традицию перенесения остатков на следующий год», — цитирует первого замминистра финансов РФ Леонида Горнина «РИА Новости».

Горнин отметил, что уже сейчас за период с января по июль текущего года профицит составил 862 млрд рублей.

Напомним, на 1 июля 2018 года доходы бюджета Татарстана оценили в 119,4 млрд рублей, расходы — 87,7 млрд рублей, профицит — 31,7 млрд рублей.