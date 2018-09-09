В Ульяновской области открылись все избирательные участки
Сегодня в Ульяновской области стартовали выборы в Заксобрание региона. В 8:00 все избирательные участки уже работали.
Всего на места в региональном парламенте претендуют 90 кандидатов, передает «ФедералПресс». Первоначально о намерении принять участие в выборах в законодательное собрание региона по 18 одномандатным избирательным округамзаявили 94 кандидата. Позже трое отказались от участия в выборах, еще одному кандидату в регистрации отказала окружная избирательная комиссия
Двое из общего числа – самовыдвиженцы, остальные претенденты были заявлены политическими партиями. В итоге статус официально зарегистрированных кандидатов получили 90 человек.ОбществоВласть
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