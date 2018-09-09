Памфилова не согласилась с высказыванием о неконкурентных выборах

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что выборы «высокосоростные», но участвуют в них 44 избирательных объединения и не согласилась с высказыванием об их неконкурентности.

«Если по факту, то в выборах принимает участие 44 избирательных объединения, в том числе 40 политических партий и 4 общественные объединения. Это все самые-самые дееспособные партии. Они все принимают участие в выборах. Поэтому говорить о том, что кампания не конкурентная, я считаю — это просто противоречить фактам», — цитирует Памфилову «РИА Новости».



Напомним, сегодня в России проходит Единый день голосования. Выборы идут в Татарстане, Ульяновске, Башкирии, Нижнем Новгороде, Удмуртии, Саратове, Кировской области, Мордовии, Оренбурге, Пензе, Перми и Чувашии.