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Памфилова не согласилась с высказыванием о неконкурентных выборах

11:27, 09.09.2018
Памфилова не согласилась с высказыванием о неконкурентных выборах
Фото: kremlin.ru

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что выборы «высокосоростные», но участвуют в них 44 избирательных объединения и не согласилась с высказыванием об их неконкурентности.

«Если по факту, то в выборах принимает участие 44 избирательных объединения, в том числе 40 политических партий и 4 общественные объединения. Это все самые-самые дееспособные партии. Они все принимают участие в выборах. Поэтому говорить о том, что кампания не конкурентная, я считаю — это просто противоречить фактам», — цитирует Памфилову «РИА Новости».

Напомним, сегодня в России проходит Единый день голосования. Выборы идут в Татарстане, Ульяновске, Башкирии, Нижнем Новгороде, Удмуртии, Саратове, Кировской области, Мордовии, Оренбурге, Пензе, Перми и Чувашии.

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