Врио нижегородского губернатора проголосовал на выборах главы региона

Врио губернатора Нижегородской области, кандидат в губернаторы региона Глеб Никитин пришел на избирательный участок в поселке Зеленый Город под Нижним Новгородом, где он проживает с семьей, одним из первых утром в единый день голосования.

«Я всегда голосовал на выборах, но сегодня здесь, в Нижегородской области, делаю это с особым чувством, особым значением, особой ответственностью и особым смыслом», — приводит слова Никитина «РИА Новости».

На пост главы региона претендуют врио губернатора Никитин, выдвинутый партией «Единая Россия», вице-спикер заксобрания Нижегородской области Владислав Егоров от КПРФ, депутат Госдумы РФ Александр Курдюмов от ЛДПР, депутат регионального парламента Галина Клочкова от «Справедливой России» и военный пенсионер, бывший глава нижегородского отделения Партии пенсионеров Александр Быков.

Напомним, что в сентябре 2017 года президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева. Временно исполняющим обязанности губернатора был назначен Глеб Никитин. Выборы главы Нижегородской области проходят в единый день голосования, 9 сентября.