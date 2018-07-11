Расходы на реализацию «майского указа» в первое время возьмет на себя федеральный центр — Силуанов

Расходы реализацию нового майского указа в первое время лягут не на регионы, а на федеральный центр. Об этом заявил первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов.

«Мы (на заседании правительства РФ, — прим. ред.) обсуждали, что с 2019 года Федерация возьмет на себя в полном объеме ресурсное обеспечение целей и задач, обозначенных в национальных проектах, потому что если мы сейчас будем передавать какие-то объемы финансовой помощи, или забирать обязательства из регионов в федеральный центр, или передавать налоги, все может разъехаться. Поэтому пока мы видим в начале реализацию нацпроектов [финансирование] из федерального центра», — цитирует его РБК.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал 7 мая «майский указ». Среди заявленных целей — повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет, рост реальных доходов граждан и уровня пенсионного обеспечения выше уровня инфляции, снижение в два раза уровня бедности.