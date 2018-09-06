«Ростех» и казанский «МВЕН» представили композитный самолет на поплавковом шасси

Госкорпорация «Ростех» представила самолет Т-500А на поплавковом шасси для водного базирования. Проект реализуется казанской фирмой «МВЕН» и ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина (входит в холдинг «РТ-Химкомпозит» Госкорпорации «Ростех»).



Т-500А является модификацией специализированного воздушного судна для выполнения авиахимработ Т-500.



«Проект Т-500 обладает большим потенциалом. Спрос на неприхотливые экономичные машины есть не только в сельском хозяйстве. Например, самолеты типа Т-500А необходимы МЧС, экологическим и охранным службам. Мы планируем продолжить развитие линейки самолетов Т-500», — цитирует пресс-служба «Ростеха» гендиректора ОНПП «Технология» Андрея Силкина.



Для эксплуатации новой модификации легкого цельнокомпозитного самолета не требуется наличие взлетно-посадочных полос, он может базироваться на гидродромах, в речных и морских портах.

Ранее сообщалось, что МВЕН совместно с «Ростехом» разрабатывает девятиместный региональный самолет с рабочим названием МВЕН-9.