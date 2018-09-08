МЧС предупредило о грозе, тумане и сильном ветре в Татарстане 9 сентября

ГУ МЧС России по Республике Татарстан предупредило о неблагоприятных погодных условиях в Татарстане ночью и днем завтра, 9 сентября.

По информации Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ, в республике ожидается гроза с кратковременными усилениями ветра до 18 м/с. Ночью и утром в отдельных районах туман.



В связи с этим, министерство рекомендует не выходить лишний раз из дома, а водителям быть предельно бдительными.

Ну а сегодня, 8 сентября, в Татарстане ожидается переменная облачность. Днем местами небольшой дождь и до +24 градусов.