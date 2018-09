Пол Маккартни впервые за пять лет выпустил новый альбом

Британский музыкант, экс-участник The Beatles Пол Маккартни впервые за пять лет выпустил новый сольный альбом. Его назвали Egypt Station.

В новый альбом вошли песни: Opening Station, I Don't Know, Come On To Me, Happy With You, Who Cares, Fuh You, Confidante, People Want Peace, Hand In Hand и другие. Всего 16 композиций. Об этом сообщается на его официальном сайте.

Напомним, Макартни работал над новым альбомом под началом экс-продюсера поп-певицы Адель Грега Керстина.