СМИ сообщили о смерти американского рэпера Мак Миллера

Американский рэпер Мак Миллер умер в Калифорнии в возрасте 26 лет.

По информации TMZ, медики прибыли в дом рэпера в долине Сан-Фернандо на юге Калифорнии после звонка его друга и констатировали смерть исполнителя. Причиной гибели Мак Миллера могла стать передозировка наркотическими средствами.

Малкольм Джеймс МакКормик, более известный под псевдонимом Мак Миллер — американский хип-хоп-исполнитель, композитор, продюсер. Он стал известен после того, как клип на его композицию Donald Trump в 2011 году набрал около 102 млн просмотров на Youtube.



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