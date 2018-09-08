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СМИ сообщили о смерти американского рэпера Мак Миллера

04:32, 08.09.2018
СМИ сообщили о смерти американского рэпера Мак Миллера
Фото: ru.wikipedia.org / Bowman16

Американский рэпер Мак Миллер умер в Калифорнии в возрасте 26 лет.

По информации TMZ, медики прибыли в дом рэпера в долине Сан-Фернандо на юге Калифорнии после звонка его друга и констатировали смерть исполнителя. Причиной гибели Мак Миллера могла стать передозировка наркотическими средствами.

Малкольм Джеймс МакКормик, более известный под псевдонимом Мак Миллер — американский хип-хоп-исполнитель, композитор, продюсер. Он стал известен после того, как клип на его композицию Donald Trump в 2011 году набрал около 102 млн просмотров на Youtube.

В июне в американском штате Флорида неизвестные застрелили рэп-исполнителя Джасея Дуэйна Онфроя, известного как XXXTentacion.

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