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В США застрелили рэпера XXXTentacion

07:56, 19.06.2018
В США застрелили рэпера XXXTentacion
Фото: ru.wikipedia.org / Florida Dept. of Corrections

В американском штате Флорида неизвестные застрелили рэп-исполнителя Джасея Дуэйна Онфроя, известного как XXXTentacion. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на департамент шерифа округа Броуард.

По данным портала, в 20-летнего рэпера выстрели в тот момент, когда он выходил из собственного мотосалона. Онфрой впал в кому, позже полиция сообщила о кончине певца.

По сведениям правоохранительных органов, нападение на XXXTentacion совершили двое чернокожих мужчин в капюшонах.

XXXTentacion родился в 1998 году в городе Плантейшен во Флориде. Его альбом «17», вышедший летом 2017 года, занял вторую позицию в чарте Billboard 200.

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