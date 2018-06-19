В США застрелили рэпера XXXTentacion

Фото: ru.wikipedia.org / Florida Dept. of Corrections

В американском штате Флорида неизвестные застрелили рэп-исполнителя Джасея Дуэйна Онфроя, известного как XXXTentacion. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на департамент шерифа округа Броуард.



По данным портала, в 20-летнего рэпера выстрели в тот момент, когда он выходил из собственного мотосалона. Онфрой впал в кому, позже полиция сообщила о кончине певца.



По сведениям правоохранительных органов, нападение на XXXTentacion совершили двое чернокожих мужчин в капюшонах.



XXXTentacion родился в 1998 году в городе Плантейшен во Флориде. Его альбом «17», вышедший летом 2017 года, занял вторую позицию в чарте Billboard 200.

