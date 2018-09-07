Акции Tesla упали на 10% после видео с курящим марихуану Илоном Маском — СМИ

Акции Tesla подешевели на $28 на следующий день после того, как основатель компании Илон Маск в прямом эфире покурил марихуану.

В первые минуты работы биржи Nasdaq цена акций компании снизилась более чем на 10% — до $260,32, следует из данных сервиса Investing.com.

При этом предыдущая торговая сессия закрылась на уровне $280,95 за акцию, пишет РБК.

Ранее Федеральный суд в Сан-Франциско принял коллективный иск акционеров Tesla против основателя и гендиректора компании Илона Маска. Причиной заявления стали его сообщения в Twitter о возможном выкупе акций компании. Позже Маск отказался от выкупа акций компании.