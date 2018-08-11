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Акционеры Tesla подали в суд на Маска за твит о выкупе компании

06:22, 11.08.2018
Акционеры Tesla подали в суд на Маска за твит о выкупе компании
Фото: commons.wikimedia.org / Heisenberg Media

Федеральный суд в Сан-Франциско принял коллективный иск акционеров Tesla против основателя и гендиректора компании Илона Маска. Причиной заявления стали его сообщения в Twitter о возможном выводе компании с биржи.

Во вторник Маск написал следующее: «Я рассматриваю возможность выкупа Tesla из расчета $420 [за акцию]. Финансирование обеспечено».

Акционеры Tesla утверждают, что из-за публикации Маска они понесли потери, пишет Bloomberg.

«Поскольку Маск не обеспечил финансирование и дал рынку ложную и вводящую в заблуждение информацию, продавцы акций Tesla были вынуждены покрыть свои позиции, купив акции по искусственно завышенным ценам», — пояснил один из акционеров Кальман Айзекс.

После публикации твита Маска акции компании выросли почти на 11% и достигли отметки $387,46 за акцию. К концу недели их стоимость упала до отметки $355 за акцию.

Ранее сообщалось, что акционеры могут снять Маска с поста главы совета директоров Tesla.

ЭкономикаФинансы
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