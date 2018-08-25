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Промышленность

Маск отказался от выкупа акций Tesla

08:20, 25.08.2018
Маск отказался от выкупа акций Tesla
Фото: flickr.com

Tesla продолжит оставаться публичной компанией. Об этом заявил ее основатель Илон Маск.

«Я вчера встретился с советом директоров Tesla и сообщил им, что считаю, что лучший путь для Tesla будет оставаться публичной компанией. Совет указал, что они согласны», — говорится в заявлении миллиардера, размещенном на сайте Tesla.

Ранее Федеральный суд в Сан-Франциско принял коллективный иск акционеров Tesla против основателя и гендиректора компании Илона Маска. Причиной заявления стали его сообщения в Twitter о возможном выкупе акций компании.

ПромышленностьМашиностроение
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