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«Татсоцбанк» предъявил требования к «Галерее вин» на 7 миллионов рублей

15:59, 07.09.2018
«Татсоцбанк» предъявил требования к «Галерее вин» на 7 миллионов рублей
Фото: realnoevremya.ru / Роман Хасаев

АО «Татсоцбанк» предъявил требования к ООО «Фирма «Галерея вин» на 6,9 млн рублей.

Как сообщается на сайте единого федерального реестра о банкротстве, основанием для требования служат кредитный договор от 16.10.2013 года и договор залога товаров в обороте от 29.07.2014 года.

Напомним, «Галерея вин» является должником «Татсоцбанка». Ранее разгорелся скандал с заказным поджогом автомобиля юриста «Галереи вин», в котором обвинили сотрудников банка. Подробнее — в материале «Реального времени».

БизнесРозничная торговля Татарстан
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