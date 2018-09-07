КХЛ отменила наказание «юлаевца» Кемппайнена в матче с «Локомотивом»

Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» — «Салават Юлаев».

На восьмой минуте матча удаление до конца встречи получил нападающий команды гостей Йоонас Кемппайнен. СДК КХЛ принял решение отменить наказание, наложенное на финского форварда.

«На основании представленных материалов принято решение отменить наказание, наложенное на нападающего «Салавата Юлаева» Йоонаса Кемппайнена по п.1.3.2. статьи 27 дисциплинарного регламента КХЛ», — сообщается в официальном заявлении.

В то же время форвард «Локомотива» Даниил Апальков, нарушивший правила против вратаря Уфы Юхи Метсолы, получил денежный штраф и дисквалификацию на один матч.



«Салават Юлаев» потерпел первое поражение в сезоне 2018/2019 Континентальной хоккейной лиги, проиграв ярославцам со счетом 2:4.

8 сентября «юлаевцы» сыграют в Санкт-Петербурге против СКА.

