Департамент продовольствия и социального питания Казани купит семь «Газелей NEXT» за 6,9 млн рублей

АО «Департамент продовольствия и социального питания» Казани объявило тендер на закупку автомобилей «Газель NEXT» А21R25 за 6,9 млн рублей.

Согласно техзаданию, размещенному на сайте госзакупок, победитель аукциона должен поставить пять машин белого цвета. Автомобили должны быть выпущены в 2018 году, иметь механическую коробку передач, двигатель EvoTech 2,7. Срок передачи техники — не более 21-го календарного дня с даты заключения договора.

Аукцион по выбору победителя пройдет 14 сентября.

Отметим, что согласно другому тендеру, департамент закупит запчасти для «Газелей» за 3,4 млн рублей.

Ранее департамент собирался купить бизнес-седан Genesis G80 за 2,3 млн рублей. Бывшее унитарное предприятие, переведенное в форму АО, объяснило покупку имиджевыми целями. Депутат Госсовета РТ от КПРФ Артем Прокофьев сообщил, что департамент питания Казани не отказался от закупки автомобиля.