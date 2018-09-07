В Перми по факту гибели пенсионерки при падении в шахту лифта возбуждено уголовное дело

Следком возбудил уголовное дело по факту гибели пенсионерки в результате падения в шахту лифта одного из высотных жилых домов в Перми.

По данным ведомства, днем 5 сентября в лифте застряли пассажиры. Приехавший на место специалист попросил 68-летнюю женщину помочь — успокоить людей и присмотреть за ними. По неустановленным причинам пермячка сорвалась в шахту лифта с восьмого этажа, в результате чего получила смертельные травмы.

На данный момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, ранее священник погиб на пожаре в женском монастыре в Пермском крае.