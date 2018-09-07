Меркель поддержала Россию и попросила не допускать гуманитарной катастрофы в Сирии — СМИ

Канцлер Германии Ангела Меркель впервые поддержала военные действия России в Сирии. Она отметила, что нельзя допускать гуманитарной катастрофы и нужно защитить жителей от террористов.

«Необходимо предпринять попытки для того, чтобы побороть радикальные силы, но при этом защитить мирных жителей. Мы должны избежать гуманитарной катастрофы», — цитирует Меркель Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Кроме того, глава правительства отметила, что уже обсудила этот вопрос с российским президентом Владимиром Путиным и лидером Турции Реджепом Эрдоганом.

Напомним, переговоры Путина и Меркель прошли за закрытыми дверями во время визита российского лидера в Германию.