Меркель поддержала Россию и попросила не допускать гуманитарной катастрофы в Сирии — СМИ
Канцлер Германии Ангела Меркель впервые поддержала военные действия России в Сирии. Она отметила, что нельзя допускать гуманитарной катастрофы и нужно защитить жителей от террористов.
«Необходимо предпринять попытки для того, чтобы побороть радикальные силы, но при этом защитить мирных жителей. Мы должны избежать гуманитарной катастрофы», — цитирует Меркель Deutsche Wirtschafts Nachrichten.
Кроме того, глава правительства отметила, что уже обсудила этот вопрос с российским президентом Владимиром Путиным и лидером Турции Реджепом Эрдоганом.
Напомним, переговоры Путина и Меркель прошли за закрытыми дверями во время визита российского лидера в Германию.ОбществоВласть
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