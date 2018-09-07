Николай Цулыгин: «Сыграла роль потери ключевых игроков нашей команды»

Главный тренер ХК «Салават Юлаев» Николай Цулыгин объяснил причины поражения команды от ярославского «Локомотива» в третьей игре чемпионата Континентальной хоккейной лиги:



— В первую очередь, хочу поздравить хозяев с победой. Игра была хорошей, боевой. Начали здорово, но потом… Удаление Кемппайнена, травмы Метсолы, Панина перевернули игру с ног на голову. К сожалению, не смогли взять очки в сегодняшней встрече.

Мы не смогли контролировать шайбу. Когда мы это делаем, играем лучше. Хозяева очень быстро начинали атаки, не давал зацепиться даже у них в зоне. И, повторюсь, сыграла роль потери ключевых игроков нашей команды, — сказал наставник уфимцев.



Следующий матч «Салават Юлаев» проведет 8 сентября в гостях у питерского СКА.

