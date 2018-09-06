Четыре страны обвинили Россию в причастности к отравлению Скрипалей в Великобритании

Четыре страны присоединились к обвинениям Великобритании в адрес России из-за отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Речь идет о США, Франции, Германии и Канаде, передает «Медуза». Страны заявили, что российские власти «почти наверняка» одобрили покушение на Сергея и Юлию Скрипаль.

Напомним, накануне в Великобритании назвали имена подозреваемых по делу об отравлении Скрипалей. Британские СМИ опубликовали видео с подозреваемыми в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии — гражданами России Александром Петровым и Русланом Бошировым. В Кремле все обвинения Великобритании в причастности России к отравлению Скрипалей в Солсбери отвергли.

