Главе «РИА Новости Украина» продлили арест до 4 ноября
Херсонский городской суд продлил арест главе «РИА Новости Украина» Кириллу Вышинскому до 4 ноября.
«Ходатайство следователя удовлетворить, продлить на 60 дней, до 4 ноября. В удовлетворении заявления адвоката — отказать», — сказал адвокат Андрей Доманский.
Как отмечает «РИА Новости», защита ходатайствовала о передаче Вышинского под личное поручительство адвоката.
Напомним, что в середине мая суд арестовал главу «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского по подозрению в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса.Происшествия
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