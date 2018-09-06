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Происшествия

Главе «РИА Новости Украина» продлили арест до 4 ноября

16:26, 06.09.2018
Главе «РИА Новости Украина» продлили арест до 4 ноября
Фото: скриншот видео youtube.com

Херсонский городской суд продлил арест главе «РИА Новости Украина» Кириллу Вышинскому до 4 ноября.

«Ходатайство следователя удовлетворить, продлить на 60 дней, до 4 ноября. В удовлетворении заявления адвоката — отказать», — сказал адвокат Андрей Доманский.

Как отмечает «РИА Новости», защита ходатайствовала о передаче Вышинского под личное поручительство адвоката.

Напомним, что в середине мая суд арестовал главу «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского по подозрению в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса.

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