Главе «РИА Новости Украина» продлили арест до 4 ноября

Херсонский городской суд продлил арест главе «РИА Новости Украина» Кириллу Вышинскому до 4 ноября.

«Ходатайство следователя удовлетворить, продлить на 60 дней, до 4 ноября. В удовлетворении заявления адвоката — отказать», — сказал адвокат Андрей Доманский.

Как отмечает «РИА Новости», защита ходатайствовала о передаче Вышинского под личное поручительство адвоката.

Напомним, что в середине мая суд арестовал главу «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского по подозрению в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса.