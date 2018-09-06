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Происшествия

В купальный сезон 2018 года в Татарстане погиб 71 человек

15:29, 06.09.2018
В купальный сезон 2018 года в Татарстане погиб 71 человек
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

В Татарстане по итогам купального сезона 2018 года погиб 71 человек, в том числе пять детей.

При этом за купальный сезон зафиксировано 84 происшествия на воде, за аналогичный период прошлого года в Татарстане зарегистрировали 74 происшествия, говорится в сообщении ГУ МЧС по Татарстану.

Отмечается, что в прошлый купальный сезон на территории республики погибло 57 человек, в том числе три ребенка. При этом лето прошлого года было значительнее прохладнее нынешнего.

Основной причиной гибели людей на водных объектах является купание в состоянии алкогольного опьянения в необорудованном месте.

Ранее сообщалось, что в нынешнем купальном сезоне в Казани погибли девять человек, включая одного ребенка.

Происшествия Татарстан
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