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Происшествия

В Казани в купальный сезон утонули 9 человек, в том числе один ребенок

11:16, 03.09.2018
В Казани в купальный сезон утонули 9 человек, в том числе один ребенок
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Девять человек, включая одного ребенка, утонули в нынешнем купальном сезоне в Казани, сообщил на деловом понедельнике начальник Управления гражданской защиты Фердинант Тимурханов.

Все погибшие купались в не предназначенных для купания местах, на оборудованных пляжах не было зарегистрировано ни одного смертельного случая и было спасено 10 человек, в том числе четыре ребенка, передает корреспондент «Реального времени».

Напомним, на диких пляжах России за год погибли более 1 тысячи человек. В Татарстане с начала купального сезона в Татарстане 1 июня на воде утонули 43 человека.

Происшествия Татарстан
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