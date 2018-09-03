В Казани в купальный сезон утонули 9 человек, в том числе один ребенок

Девять человек, включая одного ребенка, утонули в нынешнем купальном сезоне в Казани, сообщил на деловом понедельнике начальник Управления гражданской защиты Фердинант Тимурханов.

Все погибшие купались в не предназначенных для купания местах, на оборудованных пляжах не было зарегистрировано ни одного смертельного случая и было спасено 10 человек, в том числе четыре ребенка, передает корреспондент «Реального времени».

Напомним, на диких пляжах России за год погибли более 1 тысячи человек. В Татарстане с начала купального сезона в Татарстане 1 июня на воде утонули 43 человека.