Инвесторов «избаловали» стабильным рублем – глава Мосбиржы

Председатель правления Мосбиржи Александр Афанасьев заявил, что инвесторы «избалованы» стабильностью рубля.



«Вообще мне кажется, что избаловался в последнее время у нас инвестор такой вот стабильностью национальной валюты. При том, что Банк России давно уже не ставит никаких таргетов по отношению к курсу рубля и так далее», — цитирует РБК Афанасьева.

По его словам, ситуация, когда курс не меняется в течение длительного времени, является «удивительной и даже нездоровой».

«Волатильность в общем-то должна иметь место. Повторяю — если это не является шоком. Рынок боится всегда шока и опасается шока», — отметил он.

Напомним, август стал самым неудачным в этом году месяцем для рубля: из-за утвержденных и только анонсированных санкций, а также плохого внешнего фона российская валюта с начала месяца упала на 6,5—7% по отношению к доллару и евро. О причинах и последствиях этой ситуации — в материале «Реального времени".