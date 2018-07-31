Новости происшествий

09:47 МСК
Новости раздела
Происшествия

В Татарстане вынесли приговоры по делу о массовом отравлении школьников

07:59, 31.07.2018
В Татарстане вынесли приговоры по делу о массовом отравлении школьников
Фото: Следком РТ

В Арском райсуде Татарстана вынесли приговоры бывшим директору и повару Казанбашской школы. Оба полностью признали свою вину в причастности к массовому отравлению школьников в феврале этого года, ходатайствовали о рассмотрении дел в особом порядке и были наказаны штрафами.

40-летний Айдар Сафиуллин приговорен к уголовному штрафу в 70 тыс. рублей за преступную халатность. Суд установил: он знал о болезни повара, но не отправил ее в больницу и допустил на пищеблок без справки о выздоровлении.

51-летняя Рамзия Хазиева отделалась штрафом в 20 тыс. рублей за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей. Ранее оба были уволены из школы.

Детали следствия и суда с 46 потерпевшими, включая трехлетнего ребенка, в материале «Реального времени».

ПроисшествияОбществоОбразованиеМедицина Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты