В Татарстане вынесли приговоры по делу о массовом отравлении школьников

Фото: Следком РТ

В Арском райсуде Татарстана вынесли приговоры бывшим директору и повару Казанбашской школы. Оба полностью признали свою вину в причастности к массовому отравлению школьников в феврале этого года, ходатайствовали о рассмотрении дел в особом порядке и были наказаны штрафами.

40-летний Айдар Сафиуллин приговорен к уголовному штрафу в 70 тыс. рублей за преступную халатность. Суд установил: он знал о болезни повара, но не отправил ее в больницу и допустил на пищеблок без справки о выздоровлении.

51-летняя Рамзия Хазиева отделалась штрафом в 20 тыс. рублей за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей. Ранее оба были уволены из школы.

Детали следствия и суда с 46 потерпевшими, включая трехлетнего ребенка, в материале «Реального времени».