Тренер Казахстана о Сейдахмете: «У Еркоша большой потенциал, чтобы вырасти в сильного игрока»

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Станимир Стойлов в преддверии старта казахской команды в Лиге Наций оценил готовность полузащитника «Уфы» Еркебулана Сейдахмета.

— Кто-то готов на сто процентов, кто-то набрал форму не до конца. Большая часть его практики – это сборная, в «Уфе» он сыграл только один полный матч, поэтому нельзя сказать, что Еркош полностью готов. У него есть большой потенциал, чтобы вырасти в сильного игрока, и все, чтобы помогать сборной, — сказал тренер на пресс-конференции.

Матч между сборными Казахстана и Грузии состоится сегодня, 6 августа в 17:00 по мск.