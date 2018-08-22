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Подозреваемый в поджоге церкви в Кондопоге планирует выучиться на сварщика и отработать 250 млн рублей

18:22, 22.08.2018
Подозреваемый в поджоге церкви в Кондопоге планирует выучиться на сварщика и отработать 250 млн рублей
Фото: mchs.gov.ru

Подросток, которого подозревают в поджоге церкви Успения Пресвятой Богородицы в Кондопоге (Карелия) готов выучиться на сварщика и отработать 250 млн рублей. Об этом рассказала бабушка мальчика.

«Он сейчас говорит, что выучится на сварщика и отработает эти 250 миллионов. Кто-то ему сказал, что столько стоит восстановление церкви», — сообщила она информагентству polit.info.

Напомним, храм сгорел 10 августа. В поджоге церкви Успения Пресвятой Богородицы XVIII века подозревают 15-летнего школьника. Свои действия он объяснил тем, что хотел прославиться на весь мир. Колумнист «Реального времени» протоиерей Всеволод Чаплин выразил свое мнение о случившемся.

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