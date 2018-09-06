В Татарстане в 2018 году сократилось количество браков

В Татарстане с начала 2018 года заключили на 2 тыс. меньше браков, чем в 2018-ом. Так, в 2018-м — 12 тыс. браков, в 2017-м — 14,1 тыс. Разводов при этом стало меньше. В прошлом году было 7,9 тыс. расторгнутых браков, в этом — 7,7 тыс.

В целом, жители России стали реже заключать браки. За семь месяцев 2018 года поженились на 12% меньше пар, чем за тот же период годом ранее. Так, в 2018 союз закрепили 495,5 тыс. пар, в 2017-ом — 561,2 тыс.

При этом, количество разводов выросло. С января по июль 2018 года разводов было на 0,4% больше, чем годом ранее. Данные опубликованы на сайте Росстата.

Ранее сообщалось, что в 2017 году в России было заключено на 17% браков меньше, чем 10 годами ранее.