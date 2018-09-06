Более 30 лесных пожаров потушили в регионах России за сутки

В России за сутки потушили более 30 лесных пожаров. Их общая площадь составила около 40 га.

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки лесопожарными силами ликвидировано 34 лесных пожара на площади 41 га. На 00:00 мск 6 сентября на территории РФ действовало 10 лесных пожаров на площади 591 га, по которым проводились работы по активному тушению», — цитирует сообщение пресс-служба Федеральной Авиалесоохраны ТАСС.

Напомним, в конце августа лесными пожарами в регионах России было охвачено свыше 43,1 тыс. га. Горели в основном территории Сибири и Дальнего Востока.