Площадь контролируемых лесных пожаров в России за сутки увеличилась почти вдвое

Лесными пожарами в регионах России охвачено свыше 43,1 тыс. га. Горят в основном территории Сибири и Дальнего Востока.

«На 00.00 мск 24 августа на территории РФ действовало 25 лесных пожаров на площади 43 109 га, по которым проводились работы по активному тушению», — цитирует пресс-службу «Авиалесоохраны» ТАСС.

Крупнейший пожар произошел в Красноярском крае — площадь возгораний свыше 42,8 тыс. га. Также пока не удается потушить пожары в Магаданской области, Хабаровском крае, Бурятии, Псковской области и в Ямало-Ненецком АО.



При этом накануне площадь контролируемых лесных пожаров в России была почти в два раза меньше — 22,4 тыс. га.