«УНИКС» обыграл ижевский «Купол-Родники» в контрольном матче межсезонья

Казанский УНИКС на своей площадке обыграл ижевский «Купол-Родники» в контрольном матче межсезонья. Об этом сообщается в официальной группе клуба в социальной сети «ВКонтакте».

Матч прошел при закрытых дверях, без болельщиков и журналистов. Встреча завершилась со счетом 98:76 в пользу казанцев, говорится в сообщении.

До отъезда на сбор в Греции УНИКС планирует провести еще один контрольный матч.



Ранее УНИКС 3 сентября на своей площадке обыграл пермскую «Парму» в первом контрольном матче межсезонья. Встреча также прошла при пустых трибунах и завершилась со счетом 89:69 в пользу казанцев.