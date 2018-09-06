«УНИКС» обыграл ижевский «Купол-Родники» в контрольном матче межсезонья
Казанский УНИКС на своей площадке обыграл ижевский «Купол-Родники» в контрольном матче межсезонья. Об этом сообщается в официальной группе клуба в социальной сети «ВКонтакте».
Матч прошел при закрытых дверях, без болельщиков и журналистов. Встреча завершилась со счетом 98:76 в пользу казанцев, говорится в сообщении.
До отъезда на сбор в Греции УНИКС планирует провести еще один контрольный матч.
Ранее УНИКС 3 сентября на своей площадке обыграл пермскую «Парму» в первом контрольном матче межсезонья. Встреча также прошла при пустых трибунах и завершилась со счетом 89:69 в пользу казанцев.СпортБаскетбол Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым