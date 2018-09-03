УНИКС обыграл «Парму» со счетом 89:69 в первом контрольном матче межсезонья

Казанский УНИКС на своей площадке обыграл пермскую «Парму». Об этом сообщается на официальном сайте «Пармы».

Встреча завершилась со счетом 89:69 в пользу казанцев, говорится в сообщении.

Отметим, что по решению тренерского штаба УНИКСа матч прошел при закрытых дверях, без болельщиков и журналистов.

В следующем контрольном матче УНИКС примет дома ижевский «Купол-Родники».

Напомним, что в прошлом розыгрыше Единой лиги ВТБ УНИКС проиграл «Зениту» в матче за третье место. Игра завершилась со счетом 79:93.