«Калашников» представил робота «Игорек» весом 4,5 тонны

Концерн «Калашников» представил концепт управляемого прямоходящего комплекса.

«Перспективная цель применения антропоморфного комплекса — решение инженерных и боевых задач», — сказано в сообщении «Калашникова».

Как сообщает РБК, робота назвали «Игорек». Однако в пресс-службе «Калашникова» это опровергли.

На презентации в ходе международного форума «Армия-2018» создатели отказались раскрывать функционал и характеристики робота, отметив, что он еще дорабатывается. При этом известно, что масса робота достигает 4,5 тонн.

В пресс-службе «Калашникова» рассказали, что робот может быть использован в будущем для инженерных и боевых задач.

