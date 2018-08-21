«Калашников» представил робота «Игорек» весом 4,5 тонны
Концерн «Калашников» представил концепт управляемого прямоходящего комплекса.
«Перспективная цель применения антропоморфного комплекса — решение инженерных и боевых задач», — сказано в сообщении «Калашникова».
Как сообщает РБК, робота назвали «Игорек». Однако в пресс-службе «Калашникова» это опровергли.
На презентации в ходе международного форума «Армия-2018» создатели отказались раскрывать функционал и характеристики робота, отметив, что он еще дорабатывается. При этом известно, что масса робота достигает 4,5 тонн.
В пресс-службе «Калашникова» рассказали, что робот может быть использован в будущем для инженерных и боевых задач.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым