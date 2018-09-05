«Ак Барс» уступил «Витязю» в домашнем матче КХЛ

«Ак Барс» проиграл «Витязю» из Подольска в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Казани на «Татнефть Арене» и завершилась со счетом 3:5 в пользу гостей площадки. В составе подмосковной команды отличились Павел Чернов, Марек Гривик (дважды), Александр Семин и Борна Рендулич. У «Ак Барса» результативными бросками отметились Роман Абросимов, Владимир Ткачев и Федор Малыхин.



Следующий матч казанцы проведут дома против «Барыса» из Астаны.

Напомним, что в предыдущем матче «Ак Барс» победил минское «Динамо» со счетом 2:0.