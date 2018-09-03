«Ак Барс» обыграл минское «Динамо» со счетом 2:0

«Ак Барс» победил минское «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Казани на «Татнефть Арене» и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев площадки. За «Ак Барс» отличились Пол Постма, для которого заброшенная шайба стала первой в КХЛ (6-я минута), и Джастин Азеведо (29-я).

Отметим, что сухой матч провел голкипер казанского клуба Александр Шарыченков, заменивший травмированного Эмиля Гарипова.

В следующем матче казанцы примут «Витязь» из Подольска.

Напомним, что 1 сентября в матче на Кубок Открытия «Ак Барс» уступил СКА со счетом 1:6.