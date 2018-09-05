«Нефтехимик» дома проиграл «Барысу» со счетом 1:6

«Нефтехимик» уступил казахстанскому «Барысу» (Астана) в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Матч проходил в Нижнекамске на «Нефтехим Арене» и завершился со счетом 1:6. В составе гостей отличились Патрис Кормье, Даррен Диц, Роман Старченко, Андре Петерссон, Павел Акользин и Мэттью Фрэттин. Голом престижа в составе хозяев отметился Юусо Пуустинен.

Отметим, что для нижнекамцев это поражение стало вторым подряд в регулярном чемпионате-2018/2019. В предыдущем матче «Нефтехимик» уступил «Витязю» со счетом 0:1.

В следующем матче «Нефтехимик» 7 сентября дома сыграет с минским «Динамо».