«Нефтехимик» дома с минимальным счетом уступил «Витязю»

Нижнекамский «Нефтехимик» уступил подольскому «Витязю» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).



Матч проходил в Нижнекамске на «Нефтехим Арене» и завершился со счетом 0:1. Единственную шайбу в начале третьего периода забросил Артем Швец-Роговой. Сухой матч провел финский голкипер «Витязя» Йони Ортио.

Отметим, что для обеих команд игра стала первой в регулярном чемпионате-2018/19.

В следующем матче «Нефтехимик» примет казахстанский «Барыс» из Астаны.

Ранее нижнекамский «Нефтехимик» занял третье место в Кубке Республики Башкортостан. В последней игре предсезонного турнира нижнекамцы уступили «Автомобилисту» из Екатеринбурга со счетом 1:2.