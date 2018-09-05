В Свияжске открылся первый в России музей археологического дерева

Сегодня состоялось открытие первого в России и третьего в мире музея археологического дерева «Татарская слободка» на острове-граде Свияжск (Татарстан). В церемонии принял участие президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Почетными гостями музея стали заместитель руководителя администрации Президента России Сергей Кириенко и экс-генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова, а также государственный советник РТ Минтимер Шаймиев, сообщает пресс-служба президента РТ.

Музейное пространство состоит из двух составных частей — «Экспозиции» и «Археологического раскопа». Пространство археологического раскопа разделено на три хронологических яруса-пласта древней деревянной городской застройки Свияжска второй половины XVI — XVII веков.

Напомним, музей археологии дерева «Татарская слободка» — это найденная во время раскопок и законсервированная улица с постройками 400-летней давности. Подробно — в материале «Реального времени».