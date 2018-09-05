В центре Екатеринбурга люди в масках расстреляли Audi
В Екатеринбурге на улице Мамина-Сибиряка в районе пересечения с улицей Челюскинцев неизвестные в масках расстреляли машину Audi.
По информации E1.RU, нападавших было трое. Стрельба произошла около 17.20 по местному времени. Очевидцы сообщают о минимум 10 выстрелах. После стрельбы нападавшие сели в машину и скрылись.
По предварительным данным, серьезных ранений в ходе перестрелки никто не получил.
В настоящее время расследованием происшествия занимается следственный комитет.
Напомним, что этим летом в Дагестане двое полицейских погибли во время обстрела патруля ДПС. Еще один получил ранения и был госпитализирован.Происшествия
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