Лондон отказался предоставить отпечатки пальцев подозреваемых по делу Скрипалей — МИД РФ

Лондон не предоставит отпечатки пальцев двух мужчин, подозреваемых по делу Скрипалей. Об этом заявил посол Великобритании в Москве Лори Бристоу на встрече в МИД РФ.



«МИД России запросил британского посла в Москве — предоставить отпечатки пальцев двух мужчин, которых в Лондоне назвали подозреваемыми по делу Солсбери и увязали с Россией», — цитирует ТАСС официального представителя российского дипведомства Марию Захарову.

Напомним, сегодня прокуратура Великобритании предъявила обвинения по делу об отравлении Скрипалей гражданам России Александру Петрову и Руслану Боширову. Позднее британская полиция опубликовала снимки с видеокамер, зафиксировавших передвижения двух россиян.