Рост ВВП России в июле оказался хуже прогноза Минэкономразвития

Росстат представил предварительную оценку роста ВВП России в июле 2018 года: по его данным, экономика выросла на 1,6% в годовом выражении. Таким образом, результат оказался хуже, чем ранее прогнозировало Минэкономразвития РФ (+1,7%). В то же время по сравнению с предыдущими месяцами рост ускорился — в январе, феврале и марте он составлял 1,5% в годовом выражении, с апреля по июнь — 1,3%.

По данным Росстата, промышленное производство по итогам семи месяцев этого года выросло на 3,1% относительно января—июля 2017-го, розничный товарооборот — на 2,5%, а реальные зарплаты — на 8,6%.